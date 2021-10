Obsèques de Bernard Tapie: le superbe hommage de son petit-fils (vidéo)

« Ta plus belle réussite est cette belle famille »

Lire aussi obseques-de-bernard-tapie-son-petit-fils-lui-rend-en-hommage-en-jouant-amazing-g

Rodolphe, autre petit-fils de Bernard Tapie, a quant à lui pris la parole pour rendre un dernier hommage à celui qu’il admirait tant : « Ta plus belle réussite est cette belle famille que tu laisses derrière toi. Avant ton dernier voyage, je suis si fier de t’avoir offert ton seul et unique arrière-petit-enfant, mon fils Hugo, 7 ans. Un mardi, avant un Paris-Manchester en Ligue des champions, il m’a dit ’Allez Manchester’. J’ai réussi, c’est un Tapie », a-t-il confié, non sans humour. Après leurs discours, chacun des petits-enfants a déposé une petite lanterne sur son cercueil.