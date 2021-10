La fin de vie très compliquée de Bernard Tapie, mort ce dimanche

C’est officiel : Bernard Tapie est mort ce 3 octobre, comme l’a annoncé sa famille au journal La Provence. « Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet », déclare-t-elle, en précisant qu’il sera inhumé à Marseille. La cause de sa disparition : son cancer, qui s’était métastasé ces dernières années pour atteindre progressivement toute une série d’organes. Mais ce n’est pas le seul souci auquel il a dû faire face avant de mourir. L’année 2021 a d’ailleurs été particulièrement chamboulée pour lui, à son grand désarroi comme il l’a lui-même confié lors d’interviews.

Dès le printemps 2021, les problèmes ne cessent de s’accumuler autour de lui. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, il est victime d’un cambriolage à son domicile de Combs-la-Ville. Il est violenté et ligoté, tout comme son épouse. Des photos de lui apparaissent dans la presse française, le visage tuméfié. « Je voudrais vous dire que la seule façon d’arriver à passer au-dessus de cet événement, c’est de ne surtout pas en faire un souvenir », déclarait-il trois semaines plus tard à TF1.

En parallèle, toujours en avril, son état de santé se dégrade encore. Il annonce alors que son cancer a atteint les reins et le cerveau. C’est dans cette ambiance désespérée où les traitements ne marchent pas qu’il voit revenir l’affaire du Crédit Lyonnais, un véritable serpent de mer qui dure depuis les années 1990. Le 10 mai, l’homme d’affaires arrive au tribunal, à l’abri des photographes, pour plaider sa cause. L’affaire continue et l’ancien ministre Eric Woerth est mis en examen car soupçonné d’avoir accordé un avantage fiscal à Bernard Tapie en 2009.

Durant l’été, Bernard Tapie va de plus en plus mal. Il passe un scanner de contrôle et le couperet tombe. Les tumeurs se sont encore propagées et ont doublé de volume. Il teste alors un autre traitement expérimental, un peu comme une derrière chance, même si devant la caméra, il se montre optimiste. « Les médecins me disent que je suis dans une phase un peu compliquée mais qu’on n’a pas de raison de désespérer », dit-il. Fin septembre, sa mort prochaine ne fait que peu de doutes. «Il est dans son dernier combat», déclare même son ami Jacques Séguéla. Quelques jours plus tard, l’homme d’affaires a fini par rendre les armes.