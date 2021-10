Mort de Bernard Tapie: son fils Laurent pousse un coup de gueule sur CNews (vidéo)

« Je n'avais pas du tout envie de réagir, mais c'est plus fort que moi quand j'entends dire des bêtises », commence à expliquer Laurent Tapie en direct sur CNews. Après une brève interruption de l’appel, il continue en expliquant le fond de sa pensée. « Pendant 28 ans, vous avez, vous les médias, dit énormément de bêtises sur mon père. Ça nous a toujours énormément affectés et j'aimerais bien, maintenant qu'il est mort, que vous essayiez d'en dire moins », dit-il.

Laurent Tapie a néanmoins fait l’éloge du journaliste de CNews Pascal Praud, considéré comme « un membre de la famille ». « Et tout à l'heure, votre collègue, au milieu de ces hommages et de ce reportage, n'a pas pu s'empêcher de dire : 'Mais il y a aussi le Bernard Tapie qui licenciait les gens, etc.' Pascal a dit : 'Ce n'est pas le moment de parler de ça'. Mais c'est pas ça qu'il faut répondre. Il faut en parler au contraire. Moi j'aimerais qu'une fois pour toute, maintenant qu'il est mort, on comprenne que les emplois qui ont été supprimés, c'était des emplois perdus », dit-il. « Est-ce qu'un jour, après 28 ans, vous allez comprendre ça ? Que les entreprises qu'il rachetait étaient mortes. Que quand il prenait une boîte et qu'il y avait 1000 personnes, si on en enlevait 300, c'était 700 (emplois) qui étaient sauvés. C'était pas 300 qui étaient supprimés. Il en a sauvé des milliers, des emplois. C'est ça que vous n'avez jamais pu comprendre. Il a sauvé des milliers d'emplois ».