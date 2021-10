La garde-robe d’Amy Winehouse aux enchères pour 1 à 2 millions de dollars

Sont exposés des robes, des bustiers, des pantalons mais aussi des chaussures et des sous-vêtements de la star, mais aussi des instruments de musique, des livres et des disques ayant appartenu à la star seront disponibles à la vente. Pour le moment, plus de 800 objets sont exposés à New York, ils seront ensuite vendus aux enchères à Beverly Hills les 6 et 7 novembre prochain.

L’image de la star est difficile à détacher de ses dépendances avec l’alcool et les drogues. Il est arrivé à plusieurs occasions de voir la chanteuse arriver ivre sur scène. En juin 2011, alors qu’elle devait donner un concert à Belgrade, la chanteuse jazz et soul est arrivée sur scène en présentant tous les signes d’une consommation excessive d’alcool. Une partie du public l’avait hué et quitté la salle. Finalement, sa tournée a été annulée et Amy Winehouse est décédée quelques semaines après ça. La robe qu’elle portait ce soir-là, une mini-robe verte et noire avec des motifs en soie de fleurs et de bambous, dessinée par sa styliste de cœur Naomi Parry est à la vente. Le vêtement est estimé entre 15.000 et 20.000 dollars. « Toutes ces robes représentent Amy, une musicienne fantastique, mais aussi une icône de la mode » , a salué Martin Nolan.