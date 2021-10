Le nouveau Superman sera bisexuel dans la prochaine BD

Après le coming-out de Robin, l’acolyte de Batman en août dernier, c’est au tour du fils de Superman de dévoiler son orientation sexuelle. Le fils de Clark Kent dans le nouveau Superman va tomber amoureux d’un homme. Selon la maison d’édition DC Comics, de la filiale Warner Bros, il a assumera son « identité bisexuelle ».

La nouvelle bande dessinée doit sortir en novembre. L’auteur de la BD, Tom Taylor a déclaré dans un communiqué : « J’ai toujours dit que chacun avait besoin de héros et avait le droit de se représenter dans ces héros ». En plus de ce communiqué, l’auteur a partagé une illustration de Jon Kent, fils de Clark Kent, en train d’embrasser un jeune homme sur la bouche. Il s’agit du journaliste, Jay Nakamura. L’auteur ajoute : « Le symbole de Superman a toujours été l’espoir, la vérité et la justice. Aujourd’hui, ce symbole est quelque chose de plus (et) davantage de gens peuvent se reconnaître dans le super-héros le plus puissant de la bande dessinée ».