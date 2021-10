À la télé ce soir: la mini-série «Harcelés» et «#Investigation» sur les inondations

« Harcelés », 20h30 sur RTL-TVI Eric et Isabelle annoncent à leurs amis qu'après 20 ans de vie commune, ils vont se marier. Ancienne juriste, Isabelle a passé avec succès le concours du barreau, devenue avocate. Son quotidien bascule le jour où une photo d'elle en petite tenue est postée à son insu sur les réseaux sociaux. Hackeuse surdouée et membre active de « Chaos Terra », Raïssa Zaki a gagné en première instance son procès contre une multinationale dont elle a piraté les données, mais l'entreprise a ait appel. L'association ne veut pas payer les frais de justice pour un deuxième procès, et Isabelle ne peut donc plus défendre Raïssa. Hugo, le fils d'Eric et Isabelle, vit la surveillante constante de son père comme une injustice. Des SMS le font douter de la paternité de son père.

« #Investigation », 20h25 sur La Une A travers l'expérience des victimes d'inondations en France, en Belgique et en Allemagne, le point sur les réussites et les failles du système de compensation et de réparation des catastrophes naturelles.

Les étoiles de Dominique Deprêtre « Jeremiah Johnson », à 20h40 sur La Trois - Quatre étoiles Trois ans après « Les chasseurs de scalps », le futur réalisateur de « Out of Africa » ajoutait sa pierre à la démystification du western imposée par Hollywood en réponse à l’éphémère vague transalpine, avec ce film prémonitoire devenu culte par son climat écologique et sa grande générosité. Kevin Costner s’en inspirera avec brio pour réaliser vingt ans plus tard son chef-d’œuvre, « Danse avec les loups ». « Flight Plan », à 22h35 sur RTL-TVI - Trois étoiles Dans cette sorte d’« Air Force One » au féminin, Jodie Foster confirmait son penchant pour le thriller, en l’occurrence une intrigue presque hitchcockienne mise en scène avec efficacité. Le mystère est joliment entretenu et les pistes savamment brouillées, de sorte qu’on vit intensément le suspense sans autre distraction provoquée par les effets spéciaux. « Malavita », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles Cette loufoque histoire d’une famille mafieuse réfugiée en Normandie sous la protection du FBI a dû naturellement faire hurler la fierté franchouillarde ! Coproduite par Martin Scorsese en personne, l’aventure hésite un peu trop entre la parodie et la castagne mais fonctionne plutôt bien grâce à une distribution US homogène, Robert De Niro en tête. Et ça, c’est plutôt une bonne surprise. « La cinquième vague », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles Tiré d’une trilogie littéraire éponyme, ce premier volet d’une nouvelle saga post-apocalyptique s’inscrit dans la lignée de « Hunger Games », « Infestés », « Les fils de l’homme » et « Le labyrinthe ». Compte tenu d’un budget plutôt serré (38 millions de dollars), l’auteur britannique de « La disparition d’Alice Creed » a foncièrement réussi le pari, de sorte qu’un numéro deux reste en projet.