Le portrait mal-aimé et spolié

En 1880, un riche banquier français et juif, Louis Cahen d’Anvers, désire que l’on tire le portrait de ses trois filles, Irène, Élisabeth et Alice. Grâce à un collectionneur d’art, Charles Ephrussi, le comte d’Anvers découvre le travail d’un tout jeune peintre, dont la réputation est grimpante : Auguste Renoir. Si le banquier n’est pas un adepte du mouvement impressionniste dont l’artiste est pourtant indissociable, une commande est néanmoins passée. Ce qui a appuyé le choix de Cahen d’Anvers ? Une toile que Renoir a réalisée deux ans plus tôt, représentant Madame Charpentier et...