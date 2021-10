Clémentine (Koh-Lanta) avait à cœur de «se venger à son tour»

Elle dit n’avoir « aucun regret » mais il n’empêche, Clémentine a eu du mal à avaler son élimination à Koh-Lanta en deux étapes. D’abord il y a eu le conseil, où elle comptait sur une alliance des filles de sa tribu pour faire face aux garçons. Pas de chance, certaines l’ont trahie. Puis deuxième échec : la dernière épreuve de l’île des bannis, qu’elle a perdu lors de l’émission d’hier. Pourtant, comme elle le confie dans les médias, elle avait envie que d’une chose, c’était parvenir à la réunification pour préparer sa vengeance.

« J'ai été droite dans mes bottes »

Sur l’alliance des filles, Clémentine affirme qu’avant le conseil, elle « n'avait pas envie de trahir et d'être influencée » par les garçons. « On en parle encore... Ils me disent que si j'avais été plus proche d'eux, ils auraient sorti une autre fille. Mais j'étais droit dans mes bottes ! Et au final, c'est moi qui me fais avoir », confie-t-elle à Télé-Loisirs. A propos de celles qui l’ont trompée en se retournant contre elle, Clémentine déclare à Sudpresse : « Dans mon dos, sans m’en parler, elles ont retourné leur veste alors qu’elles n’étaient pas du tout en danger. Selon moi, elles n’avaient aucun intérêt à briser l’alliance à ce moment-là ». Pourquoi a-t-elle été trahie ? Elle ne le comprend toujours pas aujourd’hui. Elle estime juste que l’alliance des garçons a mieux fonctionné car ils tissaient leur stratégie en silence tout en restant solidaires.