Koh-Lanta: les téléspectateurs surpris par une réunification… qui n’a pas eu lieu!

Ce mardi, TF1 l’annonçait en grandes pompes : c’était l’heure de la réunification des équipes jaune et rouge sur Koh-Lanta. Ou du moins, elle approchait. Car ce moment clé tant attendu ne s’est finalement pas produit. Les ambassadeurs sont pourtant connus et envoyés à leur fameuse réunion mais ce sont d’autres surprises qui les ont attendus.

C’est donc prêt à en découdre que Phil et Laurent se sont rendus aux ambassadeurs. Sauf qu’au lieu de sceller directement la naissance de la tribu blanche, ils ont assisté à l’ultime épreuve de l’arène sur l’île des bannis, entre Ugo, Clémence et Clémentine. Un jeu des dominos qui a vu la victoire serrée des deux premiers. La dernière est quant à elle partie en révélant le plan de Coumba de faire éliminer les garçons les plus forts, à la grande surprise de Laurent. De quoi faire potentiellement pencher la balance à la réunion des ambassadeurs.