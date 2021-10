«J’ai honte»: Coumba met les choses à plat après l’élimination de Candice dans «Koh-Lanta»

Que serait « Koh-Lanta » sans les stratégies, les alliances et les trahisons ? Chaque saison apporte son lot de retournement de situation et de règlements de compte, et le « Koh-Lanta : la Légende » actuellement en diffusion sur TF1 ne déroge pas à la règle. D’autant plus que la production a décidé de rassembler, pour les 20 ans du jeu d’aventure, les candidats emblématiques.

Et parmi eux, une candidate au caractère bien trempé : Coumba. Rapidement, la grande aventurière a proposé à toutes les femmes de s’allier pour éliminer les hommes au fur et à mesure du jeu. Mais cette idée n’a pas fait long feu, une fois les filles séparées dans deux tribus distinctes. Mis en péril, l’alliance féminine a semble-t-il complètement explosé mardi soir, lorsque… Coumba a voté contre sa coéquipière Candice, provoquant son élimination.

Critiquée pour son vote, à l’opposé de ce qu’elle prônait, Coumba a été la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a alors publié des excuses à l’intention de Candice, assurant que l’élimination de cette dernière était son « plus grand regret sur l’aventure ». « J’ai tellement honte de moi. Tu m’as fait confiance et je t’ai trahie. Tu comptais sur moi et je n’ai pas été à la hauteur », a écrit Coumba, qui avoue n’avoir pas réfléchi sur le moment, tellement « cette aventure rend folle, fait perdre la lucidité ».