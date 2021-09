«Koh-Lanta»: mauvaise audience pour la deuxième semaine consécutive

Le changement de case horaire, avec une diffusion le mardi soir au lieu du vendredi soir y est sans doute pour quelque chose. Depuis le début de cette nouvelle saison anniversaire rassemblant d’anciens candidats, « seulement » 240.000 téléspectateurs en moyenne sont présents. Les saisons précédentes pourtant, entre 300.000 et 340.000 téléspectateurs étaient présents pour suivre les aventures des candidats.

L’émission « Koh-Lanta » serait-elle boudée par les téléspectateurs ? Alors qu’hier soir, les trahisons et les alliances battaient leur plein pour les candidats, du côté des téléspectateurs, l’engouement pour l’aventure était moins présent. Pour la deuxième semaine consécutive, « Koh-Lanta » arrive péniblement à rassembler 4 millions de téléspectateurs en France. En Belgique, les résultats aussi sont décevants.

En effet, depuis le début de l’aventure, les filles ont décidé de jouer la carte du « girl power » et de se soutenir tout le long de l’aventure pour rester le plus longtemps. Ainsi, elles ne doivent voter l’une contre l’autre. Cette stratégie, portée par Coumba, était gardée secrète jusqu’à l’indiscrétion de Candice. C’est cette mauvaise manœuvre que Coumba a voulu sanctionner. Ainsi, au moment des votes, ce fut d’abord Clémence qui s’est retrouvée en mauvaise posture avec la plupart des votes en sa défaveur. Mais l’ancienne candidate double championne a su utiliser son collier d’immunité au bon moment. Finalement, un deuxième vote a été lancé qui opposait Sam à Candice. Cette dernière s’est donc retrouvée évincée et envoyée sur l’Île des Bannis.