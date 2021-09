«Koh-Lanta»: performances exceptionnelles et alliance mise en péril

Le quatrième épisode de « Koh-Lanta : la Légende » a débuté en force, avec une nouvelle épreuve sur l’île des bannis, où Maxime, dernier éliminé, a retrouvé Ugo et Karima. Les trois aventuriers se sont affrontés sur un exercice d’adresse, remporté par Maxime. Dernière derrière les deux garçons, Karima est éliminée pour de bon. Pour les Jaunes et les Rouges, le jeu se poursuit normalement, avec le jeu de confort. Place à la mythique épreuve du paresseux. D’habitude disputée individuellement, elle s’est jouée cette fois en équipe, les candidats étant répartis sur deux perches de bois. En jeu : un kilo de riz pour la tribu victorieuse. Et le duel a été impressionnant ! Si plusieurs candidats sont tombés rapidement, Alexandra, Laurent, Tehehiura (chez les Rouges) et Claude et Sam (chez les Jaunes) ont battu tous les records de l’émission. Sur l’épreuve, la meilleure performance jusqu’à maintenant était celle de Claude en 2012, qui était resté suspendu durant 3h11. Cette fois, Alexandra a tenu 3h26 ! Et Claude, dernier tombé, a largement écrasé son record, lâchant prise après 3h47 d’épreuve.

Résultat : un kilo de riz pour les Jaunes ! Mais également 600gr en plus pour les performances de Candice et Sam, et 600gr également pour les Rouges, pour récompenser Téhéiura et Alexandra malgré leur défaite.

Après ces performances records, place à l’épreuve d’immunité. Une autre épreuve mythique de « Koh-Lanta » : les aventuriers devaient récupérer des pierres placées au fond de l’océan, la première équipe réussissant à rapporter, en relais, chacune de ses pierres étant déclarée vainqueur de l’épreuve. Très disputé, le jeu a finalement été remporté par les Jaunes, notamment grâce à une énorme performance de Claude et Coumba en fin d’épreuve.