Karima vexée par le montage de «Koh-Lanta»: «Où sont les images où je rigole?»

Éliminée par la tribu des femmes lors du 2e Conseil de « Koh-Lanta : la Légende », Karima poursuit maintenant son aventure sur l’île des bannis, avec Ugo, sorti par l’équipe des hommes en même temps qu’elle. Étant donné cette situation, on voit donc un peu moins à l’écran la candidate connue pour son fort caractère et son franc-parler, qui a participé à « Koh-Lanta » en 2016.

Si cela ne pose pas de problème à Karima, qui aurait quitté le jeu sans cette fameuse île des bannis, le montage des images, lui, lui en pose. Et elle l’a fait savoir sur Instagram mardi soir, lors de la diffusion du 3e épisode de ce « Koh-Lanta » All Stars. « Je voulais rebondir sur les images de ce soir. En fait, il y a pas mal d’images que je ne vois pas », commence l’aventurière dans une vidéo. « Donc je lance un petit appel à la production ALP : j’aimerais savoir où sont ces images où je rigole ? La Karima qui rigole avec Ugo, la Karima qui rigole avec Jade, avec les filles », poursuit-elle, admettant que oui, il y a des moments où elle tirait un peu la tête et s’énervait, « mais il y a eu des passages où je rigolais et j’aimerais les voir ».