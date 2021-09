«C’est n’importe quoi»: l’éliminé du conseil de «Koh-Lanta» n’a rien vu venir

Mais cela n’a pas duré longtemps ! La défaite des Korok (les Rouges) à l’épreuve d’immunité a provoqué de vives discussions entre les femmes jaunes sur quel nom inscrire lors du conseil. Alexandra et Alix, fatiguées de se faire dicter ce qu’elles devaient faire, ont alors décidé de se rallier aux garçons. Résultat : Clémentine, visée par les hommes et par Alexandra, a été éliminée du jeu. Elle qui avait l’habitude de dicter sa loi aux autres femmes de l’équipe a été très surprise de voir que deux filles n’avaient pas suivi la stratégie mise en place.

« Comment j’ai pu me faire avoir comme ça ? Moi qui vois toujours tout », a réagi Clémentine à sa sortie du jeu, hésitant entre frustration et rire, « mais l à … c’est n’importe quoi ». Sûre de son coup, l’aventurière ne craignait pas trop pour sa place au sein de la tribu, et elle a été trop confiante : « Je ne me suis pas rapprochée des garçons, parce que j’étais sereine ».