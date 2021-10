«Danse avec les stars»: les clins d’œil de Camille Combal à «Koh-Lanta»

Mais cela n’a évidemment pas fonctionné, TF1 ayant de bonnes raisons d’avoir modifié sa programmation. Notamment pour donner une place d’importance à « Danse avec les stars », qui a fait il y a trois semaines son grand retour à l’écran, après deux ans d’absence suite au coronavirus. Habituellement diffusé le samedi soir, le télécrochet de danse a dû se trouver une nouvelle case dans l’horaire « à cause » de « The Voice All Stars », autre grand rendez-vous de la rentrée sur la chaîne française.