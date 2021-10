Danse avec les stars: Bilal Hassani met encore le feu au parquet, un 3e duo éliminé

Dita Von Teese et Christophe Licata ont eu aussi impressionné le jury, notamment par la technique impressionnante de la star du burlesque. Leur chacha leur a valu la note de 30. Tous les autres duos ont obtenu des notes en dessous de 30, mais ce sont Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme qui ont reçu le moins de points (21), ce qui les a envoyés directement en face-à-face. De leur côté, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont eux été qualifiés d’office pour la semaine suivante.

Les neuf duos restants se sont alors affrontés sur la figure imposée, le triple saut. Moins bien notés que les autres, Moussa Niang et Coralie Licata, et Vaimalama Chaves et Christian Milette se sont retrouvés en face-à-face avec Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme. C’est sur un quickstep que les trois moins bons duos ont défendu leurs dernières chances. Le public était ensuite chargé de sauver un premier couple, et les jurés devaient départager les deux autres. Les téléspectateurs ont sauvé l’acteur des « Choristes », et Chris Marques, François Alu, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier ont décidé de garder dans la compétition Vaimalama Chaves.