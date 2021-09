La performance épatante de Bilal Hassani dans «Danse avec les stars»: le jury sous le charme (vidéo)

Pour leur première, Bilal et Jordan ont effectué une danse contemporaine sur « Courage to change » de Sia, un titre qui colle parfaitement à la peau du jeune candidat. Avant même qu’elle ne commence, la prestation promettait d’être pleine d’émotion. Et ce fut en effet le cas. Le tableau préparé par le couple a convaincu tout le monde, Bilal Hassani révélant toute sa fragilité mais aussi une énergie impressionnante pour une première danse. Sans surprise, le duo a récolté le buzz des quatre jurés, ce qui signifie qu’il est immunisé et passe directement à l’étape suivante du concours. Pas de deuxième manche pour eux, que l’on retrouvera donc le 1er octobre pour la suite de l’aventure.

Bilal et Jordan ont eu droit à une standing-ovation du public et des membres du jury – Chris Marques, Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova et François Alu – émerveillé par les deux hommes. « Je veux vibrer et ce soir tu m’as fait vibrer. Tu as fait un truc incroyable pour un premier prime, j’ai senti la bête qui était en toi », a réagi François Alu. Chris Marques a lui été « énormément touché » par le couple : « Je suis ultra-fier que mon fils de 4 ans et demi voit ça », a-t-il ajouté. Jean-Paul Gaultier a lui témoigné de son admiration pour Bilal Hassani, tandis que Denitsa s’est réjouie de le voir assumer qui il était d’une telle façon. Elle lui a même glissé que la dernière fois qu’elle avait porté, lors d’une danse dans l’émission, une perruque semblable à celle que Bilal portait pour sa danse (une perruque blonde, comme Sia dans « Chandelier »), elle avait gagné « Danse avec les stars ». En effet, lors de la saison 6, Denitsa dansait avec Loïc Nottet et leur performance sur « Chandelier » fait partie des meilleures de l’histoire de « DALS ».