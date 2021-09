«Danse avec les stars»: cette nouvelle règle qui pourrait changer le déroulement de l’émission

Parmi l’équipe de danseurs justement, des départs – et donc des arrivées – sont à signaler. Danseuses phares du programme de TF1, Katrina Patchett et Emmanuelle Berne ne danseront plus avec les stars. Elles souhaitent toutes les deux se consacrer à d’autres projets, même si la dernière, devenue maman, reste au sein de l’émission et intègre l’équipe de direction artistique de « DALS ». Autre départ, celui de Christian Millette . Pour lui, les choses sont apparemment plus compliquées car il confiait sur Instagram fin août qu’il n’avait pas choisi de partir. « Ce n’est pas ma décision », écrivait-il, lui qui était présent depuis la 3e saison du programme.

Pour pallier ces départs, « DALS » a intégré quatre nouveaux danseurs dans ses rangs, une femme et trois hommes. Jeune championne de danse de 21 ans, Elsa Blois, convoitée par la production depuis longtemps, a enfin pu se libérer et fera partie de l’émission. À ses côtés, Samuel Texier, membre de l’équipe de France de danse sportive, sera lui aussi de la partie. Pour compléter l’équipe, ce sont Adrien Caby, spécialiste « 10 danses » et professeur de danse, et Joel, chorégraphe et danseur spécialiste du contemporain et de la danse de salon.

L’apparition du buzzer

Dernier point important pour cette nouvelle saison de « Danse avec les stars » : l’apparition d’un buzzer entre les mains des membres du jury. Chris Marques et ses collègues disposeront donc chacun d’un bouton pour buzzer lors des prestations des candidats. Lors des deux premières soirées de l’émission, si les quatre membres du jury - dorénavant installés dans des fauteuils - buzzent durant la performance d’un duo danseur-star, le couple est directement qualifié pour la suite du programme. Attention cependant, ce buzzer aura l’effet inverse à partir de la troisième émission ! Un couple buzzé sera directement envoyé en ballottage, explique La Dépêche.

Notons encore que seuls six duos entreront en compétition ce soir, les six autres monteront sur le parquet la semaine prochaine. Ensuite, dès le 1er octobre, tous les couples danseront (au moins) une fois chaque vendredi soir.