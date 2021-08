«Danse avec les stars»: trois danseurs phares quittent l’émission, leurs remplaçants dévoilés

Le jury connu, le casting des stars dévoilé, il ne manquait donc plus que les noms des danseurs engagés pour avoir un aperçu complet de la nouvelle saison de « Danse avec les stars », qui commence le 17 septembre. Et TF1 vient d’annoncer le départ de plusieurs danseurs, et les noms de ceux qui prendront leur place.

Tout d’abord, et comme cela était annoncé depuis quelques semaines maintenant, Denitsa Ikonomova passe du parquet au banc des jurés, puisqu’elle rejoint Chris Marques, Jean-Paul Gaultier et la nouvelle recrue François Alu dans le jury. Mais trois autres danseurs quittent également la troupe, pour se consacrer à d’autres projets : Katrina Patchett, Emmanuelle Berne et Christian Millette.