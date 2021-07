Grande première dans «Danse avec les stars»: un duo 100% masculin au programme

Selon les informations de nos confrères français, les téléspectateurs retrouveront notamment différents acteurs et chanteurs. Parmi eux, l’artiste Bilal Hassani, représentant de la France à l’Eurovision en 2019. Star des réseaux sociaux, le jeune homme n’a pas encore communiqué sur sa participation à « Danse avec les stars ». Mais d’après plusieurs médias français, la participation de Bilal Hassani à la compétition sera synonyme de grande première. Le candidat dansera normalement avec un partenaire masculin. Un duo 100 % masculin au programme donc, ce qui n’a jamais été vu dans la version française de l’émission.

La onzième saison de « Danse avec les stars » arrivera à la rentrée sur TF1. Si la chaîne française n’a encore rien confirmé officiellement, PureMédias a dévoilé au début du mois de juillet la liste complète du casting de stars et celle des membres du jury.

Le casting complet

À ses côtés parmi les stars présentes au casting, les téléspectateurs retrouveront plusieurs acteurs et chanteurs notamment. Lucie Lucas, star de la série « Clem » et Jean-Baptiste Maunier seront de la partie, tout comme Aurélie Pons (« Demain nous appartient »), la chanteuse Lââm ou encore les jeunes Wejdene, Lola Dubini et Tayc.