«C’était un guerrier de la vie, une icône»: Chris Marques rend hommage à son acolyte Patrick Dupond

L’annonce de la mort de l’ex-danseur étoile français Patrick Dupond a provoqué une onde de choc vendredi. Personne ne s’attendait à une telle nouvelle, mais l’ancien prodige de l’Opéra de Paris a succombé à « une maladie foudroyante », selon ses proches, à 61 ans.

Durant deux ans, Patrick Dupond, qui ne pouvait plus danser depuis des années suite à un grave accident en 2000, a également enfilé le rôle de jury de l’émission « Danse avec les stars ». C’est là qu’il a côtoyé Chris Marques. Contacté par Télé-Loisirs, le spécialiste des danses latines est revenu sur les moments passés avec Patrick Dupond. « Je l’ai connu grâce à Marie-Claude Pietragalla. Elle l’avait fait venir dans l’émission, en tant que spectateur, quand elle était encore dans le jury. Moi, j’ai donc vraiment appris à le découvrir dans ‘Danse avec les stars’, lorsque nous étions ensemble. C’est là qu’on a vraiment tissé des liens », a confié Chris Marques, « Avec Patrick, on a eu énormément de fou rires. Parfois, il partait dans des tirades, on se demandait où il allait et quand il avait fini on se disait ’Ah oui, d’accord, effectivement il a raison’ ».

Celui qui est toujours jury de « DALS » « n’arrive pas à comprendre comment c’est possible que Patrick ne soit plus là ». Ému, il a décrit l’ex-danseur étoile comme « une douceur incroyable » mais aussi « un guerrier de la vie ». « Il avait un palmarès de dingue, il a dansé avec les plus grands au monde, c’est une icône. On perd un des grands noms de la danse. Il a vécu tant de choses… », a ajouté Chris Marques à propos de son « copain » Patrick Dupond.