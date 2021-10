John Lennon tenu pour responsable de la fin des Beatles par Paul McCartney

En 1970, c’est le choc sur la scène musicale mondiale. Les Beatles, c’est fini! L’aura du groupe persistera par la suite mais depuis, une question taraude les fans : qui a provoqué cette séparation ? Selon une version, ce serait Paul McCartney qui aurait été à l’origine de cette décision. C’est ainsi que la BBC l’a interrogé à ce sujet à l’occasion d’un numéro de l’émission « This Cultural Life » diffusé à la fin du mois. Mais pour l’artiste de 79 ans, c’est simple: il n’y est pour rien et c’est John Lennon qui a provoqué la fin des Beatles.

Interrogé sur ces accusations, Paul McCartney répond fermement. « Je vous arrête là. Je ne suis pas celui qui a initié la séparation. Oh non, non, non, John est entré un jour dans une pièce et a dit "Je quitte les Beatles" », précise-t-il, en ajoutant même que si John Lennon n’avait pas voulu redémarrer une autre vie, le groupe « aurait pu » continuer. Autre révélation: comme il le raconte, les Beatles ont dû cacher le choix de John Lennon au public, afin qu’Allen Klein puisse conclure les derniers accords commerciaux. « Pendant quelques mois, nous avons dû faire semblant », raconte l’artiste.