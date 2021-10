Une araignée belge mobilise des dizaines de bénévoles: «Ne rien faire n'était pas une option»

Ces derniers jours, une drôle de scène s’est déroulée dans une zone militaire du côté de Lommel, dans la province du Limbourg. Des dizaines de personnes étaient quasiment à quatre pattes en scrutant le sol, comme s’ils avaient perdus un objet de la plus haute importance. En réalité, il ne s’agit pas d’un objet mais d’une araignée, l’Eresus sandaliatus. En néerlandais, elle est connue sous le surnom d’araignée de feu printanière et est considérée comme la plus belle araignée d’Europe avec son abdomen à l’allure de coccinelle et duveteuse. Mais s’ils se donnent autant de mal à la trouver, ce n’est pas seulement pour son « apparence très câline ».

Opération sauvetage

Il s’agit en fait d’une espèce très rare, présente seulement dans quelques zones très précises en Europe. Disparue pendant plus d’un siècle, elle est à nouveau présente en Belgique depuis 2009 mais il y a des craintes quant à sa survie. C’est pour cela que ces bénévoles veulent la trouver, pour la déplacer en un lieu plus adapté.