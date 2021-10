Le prince William critique les promoteurs du tourisme spatial et s’inquiète pour l’avenir de la planète

A ce propos, le prince William fait une pique directe à cette nouvelle mode lancée par la fusée Blue Origin financée par Jeff Bezos, le patron d’Amazon. « Nous avons avant tout besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde pour essayer de sauver cette planète, et non pour trouver le prochain endroit où aller vivre », s’indigne le prince. Selon lui, il n’y a « absolument aucun intérêt » à faire du tourisme spatial et une « question fondamentale » à se poser sur les émissions de carbone de ce type de loisirs uniquement accessible à une poignée de personnes.

Ce mercredi, le prince William accordait une interview à la BBC, un jour avant de remettre le prix Earthshot et à deux semaines de la COP26 en Ecosse. A cette occasion, il n’a pas manqué de faire part de ses préoccupations pour l’environnement. Et ce qui semble particulièrement l’énerver, c’est que pendant que l’avenir de la planète est en jeu, des milliardaires s’amusent à faire du tourisme dans l’espace.

Mais plus globalement, ce qui l’inquiète, c’est le changement climatique et la dégradation de l’environnement. « Nous assistons à une montée de l'anxiété climatique. Les jeunes grandissent dans un environnement où leur avenir est menacé en permanence. C'est très troublant et très anxiogène », dit-il. « Je veux que les choses dont j’ai profité, la vie au grand air, la nature, l’environnement, je veux que ce soit toujours là pour mes enfants et pas seulement mes enfants mais les enfants de tout le monde […] Si on ne fait pas attention, on va voler l’avenir de nos enfants à travers ce que l’on fait maintenant […] Ce serait un désastre absolu ».