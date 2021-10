William Shatner, le célèbre capitaine Kirk de «Star Trek», va aller dans l’espace

« J’entends parler de l’espace depuis longtemps, je saisis l’opportunité de le voir de mes propres yeux », a dit William Shatner dans le communiqué de Blue Origin. « Quel miracle », a ajouté l’acteur canadien, qui deviendra donc, à 90 ans, la personne la plus âgée à se rendre dans l’espace. « Star Trek », diffusée à partir de 1966 pour seulement trois saisons, est devenue culte pour les amateurs de science-fiction, et son univers a depuis donné naissance à plus d’une dizaine de films et plusieurs séries dérivées. Le capitaine Kirk y commandait un vaisseau spatial, le USS Enterprise, lancé dans une mission d’exploration interstellaire.

Le vol de Blue Origin, qui doit s’élancer depuis l’ouest du Texas le 12 octobre à 13H30 GMT (08H30 heure locale), embarquera aussi une vice-présidente de l’entreprise, Audrey Powers, a précisé la société lundi. Le site spécialisé dans les célébrités TMZ avait dévoilé l’information du départ de l’acteur vers l’espace fin septembre, mais Blue Origin s’était jusqu’ici refusée à confirmer la rumeur.

De l’Enterprise à New Shepard L’équipage de la fusée, baptisée New Shepard, sera complété par Chris Boshuizen, ancien ingénieur de la Nasa et cofondateur de Planet Labs, société américaine qui photographie chaque jour la Terre en haute résolution à l’aide de satellites ; et Glen de Vries, cofondateur de Medidata Solutions, entreprise spécialisée dans les logiciels de suivi d’essais cliniques pour l’industrie pharmaceutique et rachetée en 2019 par Dassault Systèmes.