Adele sortira son album le 19 novembre et raconte les coulisses de sa conception

Ce vendredi, Adele sortira son tout nouveau single « Easy on me », après des années d’absence. Mais il n’a pas fallu patienter jusque-là avant qu’elle n’annonce l’arrivée de son prochain album, 30. C’est ainsi que sa date de publication est déjà connue : le 19 novembre prochain. En même temps, elle a profité de cette révélation pour publier un long texte sur le contexte dans lequel ce disque est né.

« J'étais certainement loin de l'endroit où j'avais espéré être lorsque j'ai commencé [cet album] il y a près de 3 ans », déclare d’abord la diva. « J'ai appris beaucoup de vérités époustouflantes sur moi-même en cours de route […] J'irais jusqu'à dire que je ne me suis jamais senti aussi paisible de ma vie. Et donc, je suis prête à enfin sortir cet album », dit-elle.

« Quand je l'écrivais, mon ami venait avec une bouteille de vin et un plat à emporter pour me remonter le moral. Mon ami sage qui donne toujours les meilleurs conseils. […] L'ami qui restait éveillé toute la nuit et me tenait la main pendant que je sanglotais sans cesse sans savoir pourquoi. Celui qui t’encourage à te lever et à y aller pour m’emmener quelque part où je disais que je ne voulais pas aller, quand je voulais juste sortir de la maison pour avoir ma dose de vitamine D. Cet ami qui s'est faufilé et a laissé un magazine avec un masque facial et des sels de bain pour me faire sentir aimée tout en me rappelant par inadvertance non seulement le mois que nous étions, mais que je devrais probablement prendre soin de moi ! Et puis cet ami qui, quoi qu'il arrive, s'est renseigné sur moi-même, pour voir si j'avais arrêté de les voir parce que j'étais devenue tellement consumée par mon propre chagrin. Depuis, j'ai méticuleusement reconstruit ma maison et mon cœur et cet album le raconte ».