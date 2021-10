Après six ans d’absence Adele annonce un nouvel album (vidéo)

Cela faisait longtemps que l’on n’avait plus entendu parler d’Adele, chanteuse britannique phénomène à la voix puissante. Six ans se sont écoulés depuis la sortie de son dernier album « 25 » dont les tubes « Hello » et « Send My Love To Your New Lover » ont littéralement cartonné. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts dans la vie d’Adele. Après une pause carrière bien méritée, elle revient sur les devants de la scène et annonce un nouveau single « Easy On Me ».

Pour l’occasion, toute la machine médiatique précédant ce genre de sortie vient de se mettre en branle. Les interviews de la chanteuse se multiplient et elle vient même d’ajouter un petit record personnel à son palmarès : elle devient la première personnalité à faire la Une de deux éditions du magazine « Vogue » au même moment, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

« Ma vie s’est effondrée » L’occasion d’en apprendre plus sur ces six années difficiles pour la chanteuse, très marquée par son divorce en 2019 : « Quand j’ai eu 30 ans, ma vie s’est effondrée sans prévenir. Ce n’était tout simplement plus le bon choix pour moi. Je ne voulais pas finir comme beaucoup d’autres personnes que je connaissais ». Elle révèle aussi que le choix de conclure cette relation n’a pas été facile et lui a laissé un fort sentiment de culpabilité : « J’étais vraiment gênée de ne pas donner l’impression de faire mon possible pour que mon couple fonctionne. En tant que femmes, nous sommes formées à essayer de sauver les choses. À l’époque, cela m’a brisé le cœur, mais je trouve cela tellement intéressant maintenant. Cette manière de nous dire ‘prends sur toi’ ». Une thématique qui sera d’ailleurs très présente sur le nouvel album, « 30 », de la Britannique. Elle espère y dire à son fils Angelo, huit ans, tout ce qu’elle n’a pas pu lui expliquer plus tôt. « Avec mon nouvel album, je veux lui expliquer pourquoi j’ai volontairement choisi de démanteler toute sa vie et tout ça pour mon propre bonheur. Je l’ai rendu très malheureux. Cela a laissé une blessure et j’ignore si je pourrai un jour la guérir ».