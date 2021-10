La demi-finale de «The Voice All Stars» régie par de nouvelles règles

Ce samedi soir, c’est la demi-finale de The Voice sur TF1. Une étape d’habitude organisée selon un format simple: les candidats chantent tour à tour et le public vote, point. Oui, sauf que cette fois-ci, la production a voulu ajouter un peu de piquant à la compétition. « On a décidé de ne pas rester dans notre zone de confort, on aime bien sortir des habitudes », confie d’ailleurs à 20 Minutes Matthieu Grelier, producteur de l’émission. Les règles seront ainsi sensiblement différentes par rapport à d’habitude.

5 + 1 tickets pour la finale

« Quelques heures avant l’émission, un huissier de justice, Maître Simonin, procédera à un tirage au sort de cinq poules de trois talents. Ni les candidats, ni les coachs, et pas même Nikos Aliagas ne connaîtront la composition de ces poules qui seront révélées seulement lors du direct », explique Matthieu Grelier. Autrement dit, les artistes se présenteront par groupes de trois désignés au hasard et le public devra voter pour un de ces trois-là. Les autres défileront ensuite sur le même modèle. Le gagnant de chaque trio obtiendra son ticket pour la finale de la semaine prochaine. Cinq des quinze talents seront qualifiés de cette manière.