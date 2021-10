Adele bat le record d’écoutes en un jour sur Spotify

« Et juste comme ça, Adele a établi un nouveau record », annonce fièrement Spotify sur son compte Twitter officiel. La chanteuse britannique a en effet vu son nouveau single, « Easy on Me » devenir la chanson la plus écoutée de la plateforme en un jour de temps. Jusque-là, il s’agissait de « Butter », du groupe sud-coréen BTS, qui avait fait 11 millions d’écoutes en un jour. Spotify n’a pas encore révélé combien de streams Adele avait fait en plus.

« Easy on Me » cumule par ailleurs déjà ce samedi matin près de 50 millions de vue sur Youtube, un jour après sa parution. Le nouvel album d’Adele, « 30 », sortira le 19 novembre.