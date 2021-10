Stromae cartonne déjà dans les charts avec «Santé»

Référence en matière de streaming musical, le top 200 journalier de Spotify a de quoi flatter Stromae. Que ce soit en Belgique ou en France, il est premier du classement, malgré l’arrivée le même jour du nouveau single d’Adele, reléguée à la deuxième place. Il apparaît également dans les charts de plusieurs pays, comme la Suisse (12e), les Pays-Bas (20e), le Maroc (33e), le Canada (69e) et l’Italie (83e). Cette performance lui permet même d’apparaître dans le classement mondial, à la 66e position avec près de 1.340.000 streams, malgré le fait que sa chanson soit en français. La première sur Spotify, sans surprise, cela reste Adele, qui a littéralement pulvérisé le record d’écoutes en 24 heures avec « Easy On Me : près de 20 millions de streams dans le monde, contre 11 millions pour le record précédent, celui de « Butter » de BTS.

Dans le classement Live Itunes, il prend à nouveau la première place en Belgique et en France devant Adele, et sa position monte ailleurs si l’on compare avec Spotify : 2e en Suisse, 3e aux Pays-Bas, 21e en Italie et 33e en Espagne. Sur Deezer, rebelote avec la France et la Belgique où il est premier. Par contre, sur Apple Music, s’il est encore une fois premier en Belgique, il laisse le haut du podium à Adele en France. En guise de consolation, il prend la tête en Côte d’Ivoire.

Enfin, du côté de Youtube, la référence pour les clips vidéo, la performance est là aussi louable. En un jour, Stromae a fait deux millions de vues. Ces dernières 24 heures, « Santé » est même devenue la 17e vidéo la plus vue au niveau mondial.