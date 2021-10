Stromae fait son grand retour et les internautes adorent déjà (vidéo)

Ce vendredi 15 octobre est un grand jour pour les amateurs de musique pop. Adèle, Coldplay et notre Stromae national débarquent avec de nouveaux titres. Et on peut dire que l’interprète de « Papaoutai » s’est fait désirer depuis son dernier album « Racine carrée » en 2015. Miné par des ennuis de santé, il avait décidé de faire une pause dans sa carrière musicale pour se consacrer, notamment, à la mode.

Son nouveau titre, « Santé », est apparu ce matin sur toutes les plateformes de musique. Une immense surprise pour ses fans des quatre coins du monde qui lui ont réservé un accueil triomphal. Posté ce vendredi matin, son titre affiche déjà plus de 23.000 vues, en quelques heures à peine. Sur instagram, sa publication annonçant la sortie du titre cumule déjà plus 68.777 « j’aime » des internautes. Sur Twitter, le hashtag « Stromae » est lui aussi en train de devenir populaire.