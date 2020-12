Un artiste bruxellois reproduit le clip «Formidable» de Stromae, version crise du coronavirus (vidéo)

Fan de Stromae, l’artiste bruxellois Mizoo Point a voulu lui rendre un petit hommage, à sa façon, en cette période extrêmement difficile pour le secteur artistique. Alors il a choisi de reproduire le tube « Formidable » du chanteur, mais en s’adressant à l’année 2020 et au coronavirus. Le tout filmé dans les rues de Bruxelles, exactement comme Stromae l’avait fait pour son titre.

Dans sa vidéo, Mizoo Point se retrouve donc à la station de métro Louise, mais à la tombée de la nuit et non le matin comme Stromae. « 21h59, il est temps de renter, manger, se coucher… Tristesse. Ah ben ouais 2020, c’est le couvre-feu. C’est le cauchemar fieu ! », lance alors l’artiste au début de son clip, puis crie ensuite « Freedom » au milieu du rond-point Louise.

« On a perdu le goût, le goût de la vie. On a perdu l’odorat, mais ça pue la merde », continue l’artiste, qui se met à courir dans les rues de la capitale, « Amis, famille, on ne se voit plus. Tu as ramené la prison chez moi. Mais tu sais quoi ? Je crierai ‘Freedom’ parce que j’ai la foi. Je crierai ‘Freedom’ et demain, tu ne seras plus là. Vas-y, va-t’en, il est temps de partir là, personne ne veut de toi. T’es un virus, une putain de merde quoi ! À cause de toi les commerces, la culture, la vie s’est arrêtée. Les restaurants ont fermé. Les salles de cinéma et de spectacles sont muettes. Les gens ont du mal à payer leur loyer. Les médecins, les infirmiers, les superhéros oubliés », chante encore Mizoo Point, qui est même interpellé par la police dans sa vidéo, un autre point commun avec le clip de « Formidable ».