Stromae enfin de retour… sur les réseaux sociaux (vidéo)

Absent de la scène depuis 2016, Stromae est également très discret sur les réseaux sociaux. Après sept mois de silence, le chanteur avait remercié ses fans au mois de juin dernier à l’occasion des 10 ans de son album « Cheese ». Cinq mois plus tard, la star a refait une apparition, sur Instagram cette fois. Ce retour avait également pour but de fêter un anniversaire : les 10 ans de son label « Mosaert ».

« Ça fait bizarre car je n’ai pas grand-chose à dire mais voilà », a commencé Stromae en introduction de son live. « Ne vous inquiétez pas, la musique, j’y travaille, mais je ne suis pas là pour ça en réalité » a-t-il précisé, en ajoutant qu’il n’était pas resté sans rien faire durant son absence de la scène, même s’il était « dans l’ombre », puisqu’il a notamment travaillé sur les clips de Billie Eilish, Dua Lipa ou Major Lazer, rapporte la Libre. Le live Instagram avait donc pour but de célébrer les 10 ans de son label de prêt-à-porter, de musique et d’audiovisuel « Mosaert », fondé avec sa femme.

« On est super content de fêter nos dix ans et de sortir une nouvelle collection, comme vous avez pu le remarquer, avec notre nouveau logo », a ensuite expliqué l’artiste, en montrant le pull qu’il porte. « La collection est éco-responsable à 100 % et ça, j’en suis assez fier. C’est la collection que ma femme Coralie a faite. Avec l’aide de sa responsable de prod’ on a pu avoir une super collection, soit en coton bio, soit en polyester recyclé ou encore en filets de pêche recyclés. Avec ça on crée de nouvelles matières », a ajouté Stromae, avant de dévoiler une surprise.