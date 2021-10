The Weeknd reporte sa tournée et fait planer l’incertitude sur ses concerts belges

Ceux qui avaient acheté leur ticket pour The Weeknd au Sportpaleis vont être déçus. Le chanteur canadien ne sera pas présent à ses deux rendez-vous anversois en septembre 2022, comme le révèle la VRT. C’est même toute sa tournée mondiale, After Hours in Dawn, qui est chamboulée, révèle-t-il sur Twitter. Une initiative qu’il justifie mais qui pourrait bien faire passer la Belgique à la trappe.

Tot ziens Antwerpen ?

En réalité, The Weeknd constate tout simplement qu’il est aujourd’hui possible de se produire dans des stades plus grands, qu’importe que le Covid-19 circule encore. Il a donc décidé de bouleverser son agenda pour se présenter devant un public plus large encore. Donc quelque part, cela pourrait faire des heureux puisque les fans seront a priori plus nombreux à pouvoir voir le Canadien en chair et en os. Quant à ceux qui avaient déjà acheté leurs tickets, ils seront prioritaires pour acquérir de nouvelles places.

Par contre, dans le cas de la Belgique, l’affaire s’annonce compliquée. Est-ce que The Weeknd se produira quand même au Sportpaleis mais à un autre moment ? Pour le moment, rien n’est prévu. Et s’il ne s’y rend pas, où peut-il aller d’autre en Belgique ? Au Stade Roi Baudouin ou à Werchter ? Possible, mais il n’est pas tout seul. De nombreux événements sont déjà prévus dans le cadre de la reprise du secteur événementiel. Les fans belges sont donc pour l’instant dans l’incertitude, en attendant plus d’éclaircissements.