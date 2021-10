The Voice All Stars: la finale enregistrée à cause d’un coach indisponible samedi

Lorsque cette édition spéciale a été imaginée, il était d’abord prévu de faire une seule émission en direct, la finale, comme le révèle Télé-Loisirs. Sauf que par la suite, TF1 s’est dit qu’organiser une demi-finale, ce serait finalement une bonne idée. Le problème, c’est que cela ne correspondait plus au programme d’un des coachs, Mika. Le chanteur avait déjà prévu de longue date un concert à la Philharmonie de Paris ce samedi et ce dimanche.

Samedi prochain, pour la première fois dans l’histoire de The Voice France, la finale ne se déroulera pas en direct. Un choix qui peut surprendre, vu que le public doit voter pour désigner le grand gagnant, mais qui est en réalité subi. Il s’est en effet révélé qu’un coach était indisponible ce week-end et qu’il était impossible pour lui de faire autrement. Un problème dont celui-ci n’est pas vraiment responsable vu ce qui avait été prévu à la base avec la production.

La finale de The Voice ne pouvant se faire sans lui, cela sera enregistré avec lui ce vendredi 22 octobre, à la veille du jour J, dans les conditions du direct. Mais les téléspectateurs verront tout en décalé, si ce n’est la toute fin de l’émission, lorsque Nikos Aliagas annoncera qui a récolté le plus de votes parmi le public. « Mika sera en duplex de sa loge à la Philharmonie. Mais il pourra interagir avec les autres coachs et avec les talents », assure TF1 au Parisien. La production espère même que Mika pourra terminer son concert à temps pour filer en vitesse dans les studios et apparaître en direct, même si cela s’annonce compliqué.