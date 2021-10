Gros bug technique lors de la demi-finale de «The Voice All Star», Anthony Touma obligé de recommencer

Les téléspectateurs étaient présents devant la demi-finale de « The Voice All Star » hier soir sur TF1. Alors que les 15 candidats restant se sont affrontés, l’épreuve a été d’autant plus difficile pour Anthony Touma.

Alors qu’Anthony Touma venait de se lancer dans son interprétation de « Dirty Diana » de Michael Jackson, Nikos Aliagas et Mika ont fait irruption sur la scène. « En fait, il y a eu un petit problème technique » a déclaré, l’animateur de l’émission. « Ça arrive, on est en direct et c’est magnifique parce que c’est la fragilité et la puissance du direct » a-t-il ajouté.

Anthony Touma, avait pourtant continué sa performance pendant l’incident, une attitude saluée par son coach, Mika. Finalement, le candidat a été invité à recommencer son interprétation pour qu’il puisse bénéficier de la même chance que les autres candidats. Il a d’ailleurs été introduit de nouveau par Nikos Aliagas. Finalement, après son passage, Anthony a demandé quelques minutes pour reprendre son souffle après avoir tout de même réalisé deux fois de suite sa performance. Il a aussi remercié son coach d’être intervenu. Les coachs ont unanimement félicité le professionnalisme et la réactivité d’Anthony Touma.

Les téléspectateurs visiblement surpris ont en tout cas fortement soutenu le candidat. Finalement, il n’est pas resté dans la sélection finale. Les finalistes qui devront s’affronter la semaine prochaine seront MB14, Manon et Anne Sila dans l’équipe de Florent Pagny, Amalya dans celle de Jenifer, Terence de celle de Mika et Louis Delort, coaché par Patrick Fiori. Finalement, pour ce qui est du problème technique en question, difficile de savoir ce qu’il s’est passé.