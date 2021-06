«The Voice All Stars» se dévoile dans une bande-annonce (vidéo)

On y voit notamment les coachs et les candidats présents lors de cette édition spéciale.

Ce samedi, TF1 a dévoilé un avant-goût de ce que sera la saison « All Stars » de « The Voice », sur le même principe de « Koh-Lanta ». Dans une vidéo d’1min20, les internautes ont pu admirer ce que leur réserve ce nouveau rendez-vous avec les coachs et les candidats qui feront partie de cette aventure particulière.

Quelques anciens finalistes et autres grandes personnalités

La bande-annonce confirme d’abord la participation de non pas quatre coachs, comme à l’accoutumée, mais de cinq. Il y aura donc Mika, Zazie, Patrick Fiori, Jenifer et l’indéboulonnable Florent Pagny. Parmi les talents, la présence d’Olympe avait déjà fuité. Plusieurs autres noms apparaissent désormais au tableau. On reconnaît par exemple Louis Delort, qui est passé à un rien de remporter la première saison (29,9 % des votes contre 31,5 % pour Stéphan Rizon). Il y a aussi Emmy Liyana, membre de l’équipe de Zazie en saison 6 qui a chuté au premier live, MB14, finaliste de Mika en saison 5, Ecco, demi-finaliste de Pascal Obispo de la saison 7, Al.Hy, finaliste de la saison 1, ou encore Luc Arbogast, grande personnalité de la saison 2.

Auparavant, le producteur de l’émission, Matthieu Grelier, avait déjà donné quelques indications à Télé-Loisirs sur le déroulement de cette édition. « Pour fêter les 10 ans de l’émission, on a imaginé une saison spéciale, plus courte, plus ramassée qu’une saison traditionnelle. C’est une vraie saison avec des auditions à l’aveugle. Par contre, il n’y aura pas de battles, ni de K.O., on passera directement aux cross-battles, la nouvelle étape qu’on a inaugurée sur la saison 10 ». A propos des talents présents, il précise que « ce sont des artistes qui ont marqué The Voice, qui ont parfois été jusqu’à la finale mais qui n’ont pas gagné ». Aucun des gagnants de l’émission ne sera convié pour laisser la place à leurs anciens concurrents.

La bande-annonce ne donne toutefois pas encore de date de diffusion. A priori, « The Voice All Stars » devrait cela dit prendre la place de « The Voice Kids » à la rentrée prochaine.