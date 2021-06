«The Voice All Stars»: les anciens candidats de retour

Voilà dix ans déjà que « The Voice » prend place sur TF1, rassemblant toujours plus de téléspectateurs. À la rentrée prochaine, la chaîne veut mettre les petits plats dans les grands pour célébrer cet anniversaire et rien de mieux que de faire revenir les anciens candidats. Avec « The Voice All Stars », TF1 souhaite proposer un programme parallèle et nostalgique, les samedis soirs.

Les premières auditions à l’aveugle ont déjà été enregistrées. Le HuffPost dévoile les noms des candidats mais aussi des coachs qui seront présents dans cette édition. Ainsi, les téléspectateurs pourront retrouver les chanteurs Mika, Florent Pagny, Jenifer et Zazie. Un cinquième coach va se joindre à l’aventure, Patrick Fiori, habituellement coach pour « The Voice Kids ». D’autres personnalités seront aussi présentes pour accompagner les coachs dont Kendji Jirac, Amir, Camille Lellouche, Maëlle et Slimane.

Des candidats de retour

Les candidats de plusieurs éditions, autant de « The Voice » que de « The Voice Kids » pourront s’affronter. Paul Ventimila d’ailleurs, candidat de la première saison de « The Voice Kids » est désormais suffisamment grand pour faire face aux plus grands candidats. Les téléspectateurs pourront retrouver Olympe, finaliste de la deuxième saison de l’émission, Louis Delort, Al.Hy mais aussi MB14, Anne Sila, Flo Malley et Luc Arbogast.

À l’instar des autres émissions, les candidats devront de nouveau passer par des auditions à l’aveugle, avec un défi supplémentaire pour les coachs : reconnaître leur candidat. Les candidats de retour ne sont pas pour autant inquiétés et Gjon’s Tears, qui a représenté la Suisse à l’Eurovision mais qui est aussi un ancien candidat de l’équipe de Mika a déclaré au HuffPost : « Pour cette saison de « All Stars », on ne cherche plus à prouver ce qu’on sait faire ».

Dans la continuité, les coachs devront de nouveau recomposer des équipes et les faire s’affronter lors de Cross Battles comme il y en a eu dans la saison dernière. Les coachs choisissent un de leurs candidats qui devrait affronter celui de l’équipe adversaire. Le public viendra départager le vainqueur.