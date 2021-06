«The Voice», c’est fini pour Karine Ferri

L’animatrice ne sera plus aux côtés de Nikos Aliagas à la rentrée.

Dans une interview au Parisien, Karine Ferri a confié qu’elle allait arrêter « The Voice ». « Je vais continuer ‘The Voice Kids’, qui reviendra en 2022. J’aime énormément ce programme, où j’ai une réelle proximité avec les enfants. Je pense y apporter une vraie valeur ajoutée », a d’abord expliqué l’acolyte de Nikos Aliagas, avant de donner les raisons de son départ du concours adulte : « En revanche, par cohérence, j’arrête ‘The Voice’. Ma présence y était anecdotique et ma rentrée s’annonce chargée ». En effet, Karine Ferri n’apparaissait quasiment plus que pour inciter les téléspectateurs au vote, ou pour lancer les jeux concours durant la soirée.

Du changement donc pour le programme de TF1 qui recherche « la plus belle voix », étant donné que l’animatrice était présente sur le plateau depuis la deuxième saison du concours de chant, en 2012. Reste à savoir si elle sera remplacée ou si Nikos Aliagas assumera seul l’animation de « The Voice ».