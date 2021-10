La princesse Elisabeth photographiée à son insu à Oxford

Fin septembre, le Palais royal avait organisé une séance photo et une séquence télé, des images qui furent distribuées à la presse belge. Mais un photographe d’une agence de presse néerlandaise a planqué sur les lieux pour obtenir d’autres clichés, inédits. Samedi 16 octobre, la sécurité rapprochée de la Princesse a repéré et intercepté l’individu en train de réaliser des photographies de cette dernière en uniforme de son collège lors du Matriculation Day, le jour où les nouveaux étudiants sont officiellement inscrits. Des photos prises sans l’accord de la jeune femme et qui ont été diffusées en exclusivité sur le site, le journal et les réseaux du « Laatste Nieuws », le quotidien néerlandophone le plus vendu en Flandre.

Contacté par nos soins, le Palais royal se refuse à tout commentaire pour l’instant. Mais on sait que cet incident ne peut pas faire plaisir aux Souverains. Philippe et Mathilde ont toujours eu à coeur de protéger leurs enfants des médias. C’est pour cela qu’ils ont instauré soit des « moments presse » ou bien la distribution régulière de photos de famille, notamment à l’entame des vacances estivales à l’île d’Yeu, d’activités touristiques ou de séjours ski. Le Palais royal a mis en place une sorte de « gentlemen agreement » avec la presse nationale pour que celle-ci laisse les enfants princiers tranquilles pendant leurs activités privées ou scolaires, notamment lorsque la princesse Elisabeth a poursuivi ses études secondaires au Pays de Galles. Sans pouvoir éviter l’un ou l’autre dérapage, comme à l’île d’Yeu, où la famille avait été paparazzée à vélo, baguette sous le bras, ou encore lorsque le prince Gabriel fut photographié lors d’un match de hockey.

Nul doute qu’un rappel à l’ordre suivra... à moins que ce ne soient de nouveaux dérapages, surtout que la pression médiatique autour de la future Reine des Belges ne cesse de croître.