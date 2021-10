Stromae en pleine «santé»

Six ans après avoir quitté le devant de la scène pour cause de burn-out, l’artiste pop refait la une de l’actualité. Vendredi dernier, à la surprise générale, le maestro de 36 ans a ravi ses fans en dévoilant un nouveau single, « Santé ». Tant au niveau du texte que de la musique, on reconnaît immédiatement la patte du chanteur et du musicien. Buzz immédiat ! En quelques heures seulement, la chanson a conquis les foules. Sur Spotify, la plateforme musicale de streaming, Stromae a battu des records. Si le titre de la chanteuse britannique Adele « Easy on Me » est le...