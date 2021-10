The Voice All Stars: TF1 dévoile le nom des stars invitées pour la finale

Ce samedi soir, ce sera l’heure de la grande finale de The Voice All Stars. Le public devra alors départager six candidats : MB14, Anna Sila, Manon, Amalya, Terence et Louis Delort. Mais ils pourront également voir le même nombre de stars invitées à chanter sur le plateau. C’est ce que vient de révéler TF1 qui a donné la liste des chanteurs présents.

Parmi eux, l’invité le plus prestigieux est sans aucun doute Ed Sheeran, qui sortira le vendredi 29 octobre son tout nouvel album. Pour le reste, il ne s’agit que d’artistes francophones. Y figurent notamment trois anciens coachs, Amel Bent, Garou et Soprano. Reste deux artistes, Clara Luciani et Nolwenn Leroy. A noter que cette dernière a justement confié samedi dernier à RTL pourrait accepter de devenir elle aussi coach à The Voice.