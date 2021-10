À la télé ce soir: la saison 2 de «Hierro» et «Donne-moi des ailes» avec Jean-Paul Rouve

La juge Candela commence à s'habituer aux particularismes de l'île de Hierro. Elle est déterminée à faire la lumière sur le commerce de drogue de la bande du défunt Samir, qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Impliqué dans ce dossier, Díaz, qui craint des représailles du clan, refuse de coopérer. Alors que la juge s'inquiète pour la santé de son fils, atteint d'une maladie dégénérative, une affaire de divorce assez explosive remonte en haut de sa pile de dossiers. A couteaux tirés, le couple divorcé, Lucía et Gaspar, se dispute la garde d'Ágata et Dácil, ses deux filles. De son côté, Díaz échappe de peu à une tentative de meurtre...

« Donne-moi des ailes », 20h30 sur RTL-TVI

Thomas, un adolescent, s'ennuie chez Christian, son père, où il doit passer ses vacances. Il découvre que celui-ci a un projet un peu fou. Le scientifique est en train de construire un ULM qui lui serviva à montrer un autre chemin de migration, plus sûr, aux oies sauvages, une espèce en voie de disparition...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Elle », à 20h35 sur La Trois - Trois étoiles

Dix ans après son « Zwartboek » qui pour les cinéphiles reste le vrai chef-d’œuvre de sa carrière, le réalisateur revient au thriller sulfureux avec cette adaptation d’un roman du Parisien Philippe Djian, titulaire du prix Interallié en 2012. Lauréat des Césars du meilleur film et de la meilleure actrice pour Isabelle Huppert, et encensé par la critique, ce thriller malsain et tout de même un brin surfait est surtout un vrai chef-d’œuvre d’ambiance, où la lauréate et Judith Magre (incarnant sa mère) jouent les manipulatrices toujours séduisantes à respectivement 66 et 92 ans. La magie du cinéma reste sans limites…

« Le bonhomme de neige », à 21H00 sur 13e Rue - Trois étoiles

L’auteur de « La taupe » revient à ses premières amours et son pays natal pour cette brillante adaptation du roman éponyme de son compatriote Jo Nesbo, avec l’aide de Hossein Amini, l’auteur iranien de « Two Faces of January ». Ajoutons-y Michael Fassbender et Rebecca Ferguson en têtes d’affiche et la musique de Marco Beltrami pour comprendre à quel point la qualité est présente à tous les niveaux de ce thriller… glaglamour.

«Retour vers le futur 2», à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

L’auteur aura mis quatre ans pour peaufiner la première des deux suites à son immense blockbuster. On ne s’en est jamais plaint, tant l’idée de base reste exploitée avec imagination, humour et dérision. En fait, le numéro trois qui sortira un an plus tard a été conçu en même temps et tourné dans la foulée. Jusqu’à présent du moins, toutes les rumeurs concernant un numéro quatre ont été formellement démenties par l’auteur.

« RIF (Recherche dans l’intérêt des familles) », à 00h40 sur 13e Rue - Deux étoiles

Une intrigue au ton US où le Languedoc-Roussillon remplace la Pennsylvanie, la Virginie-Occidentale ou Dieu sait quel lieu privilégié de tournage de ces thrillers où le héros isolé en rase campagne doit se battre contre tous, y compris ceux qui sont censés être de son côté. Ce style assez plaisant et efficace n’a évidemment qu’à moitié convaincu la palabre lutécienne.