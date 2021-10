Air de familles: de bons conseils

Les conseiller et s’assurer que les projets d’accueil des enfants répondent aux exigences de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ouvrir un milieu d’accueil ne s’improvise pas. Il est essentiel que l’accueillant(e) et/ou le pouvoir organisateur de la crèche s’entourent de personnes qualifiées avec lesquelles ils pourront entamer un dialogue constructif. Des agents conseil et des coordinateurs de l’ONE accompagnent donc les futurs responsables de milieux d’accueil depuis l’élaboration de leur projet jusqu’à son ouverture. Ils partagent avec eux leurs expériences et leurs compétences pour les guider, les conseiller et s’assurer que leur projet répond aux exigences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une fois le milieu...