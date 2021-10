Brandon Lee, fils de Bruce Lee, mort par balle lors d’un accident sur un tournage il y a 28 ans

C’est un véritable drame qui a eu lieu jeudi dans l’État américain du Nouveau-Mexique, sur le tournage du western « Rust ». L’acteur Alec Baldwin a tué par balle , accidentellement d’après les premières informations, la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, et blessé le réalisateur du film, Joel Souza. Alec Baldwin aurait « déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage », qui devait normalement être chargée à blanc.

Un accident dramatique qui n’est pas sans rappeler un autre, qui s’est déroulé en mars 1993. À l’époque, Brandon Lee, fils de Bruce Lee, est engagé sur le tournage du film « The Crow ». Mais le jeune acteur meurt tragiquement après avoir reçu une balle dans le ventre durant l’enregistrement d’une scène du film. L’arme utilisée lors du tournage ne devait, ici aussi, contenir que des balles à blanc, mais un projectile réel était resté coincé dans le revolver et est parti au moment du tir, blessant donc mortellement Brandon Lee.

La famille Lee réagit

Sur Twitter ce vendredi matin, la famille de Brandon (et Bruce) Lee a réagi au drame impliquant Alec Baldwin. « Nous sommes de tout cœur avec la famille de Halyna Hutchins et avec Joel Souza et toutes les personnes impliquées dans l’incident de « Rust » », a écrit Shannon Lee sur le réseau social. « Personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Point final ».

Le tournage de « Rust » a bien entendu été interrompu, « pour une durée indéterminée », a expliqué un porte-parole de l’équipe du film à Deadline.