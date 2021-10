LEGO sort la maison du film «Maman j’ai raté l’avion» (vidéo)

À deux mois des fêtes de Noël, LEGO vient de dévoiler LE cadeau à offrir aux fans de « Maman j’ai raté l’avion ». L’entreprise danoise a en effet reproduit la maison de la famille McCallister avec ses célèbres petites briques. Cette demeure où le petit Kevin se retrouve seul face à des cambrioleurs après que ses parents l’aient oublié en partant en vacances.

La reproduction LEGO est très fidèle à la maison du film, et est remplie de petits pièges tendus à Harry et Marv, les deux cambrioleurs. Tout est conçu pour pouvoir reconstituer l’intrigue de « Maman j’ai raté l’avion », car la boîte de cette édition spéciale contient aussi les personnages principaux du long-métrage traditionnel de Noël : le jeune Kevin, sa maman Kate, Harry et Marv, et le voisin « effrayant » des McCallister, Marley (avec sa pelle à neige, comme dans le film).