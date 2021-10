The Voice All Stars: Nikos en jupe sur le plateau après un pari avec un finaliste (vidéo)

L’édition spéciale de « The Voice », spéciale All Stars, a rendu ses dernières notes samedi soir. Florent Pagny, qui emmenait trois talents (Manon, Anne Sila et MB14) en finale, a une nouvelle fois remporté le concours avec l’un de ses candidats. C’est Anne Sila qui a empoché la majorité des votes du public.

La soirée fut haute en couleurs, et riche en émotions. Mais également en partie de rigolade. Car Nikos, qui présente le télécrochet depuis le début, n’est jamais le dernier à faire de l’humour en direct. Samedi soir, il a tenu à honorer un pari qu’il avait fait lors de la saison 9 de « The Voice ». À l’époque, il avait promis à Terence James, finaliste de cette édition All Stars donc, de porter une jupe grecque sur le plateau, si le candidat, d’origine écossaise, portait un jour un kilt lors d’une de ses performances dans l’émission.

Et Terence James l’a fait. Pour l’une de ses prestations en solo, il a revêtu son kilt pour interpréter « Your Song » d’Elton John. Et à la fin de la chanson, Nikos Aliagas est arrivé sur scène vêtu des habits traditionnels de son pays d’origine, comme promis. Un moment – à revoir ici – qui a beaucoup amusé les coachs et le public, qui ont souligné la classe des deux personnages.