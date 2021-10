The Voice All Stars: voici LA plus belle des plus belles voix (vidéo)

Ça y est, l’édition spéciale de « The Voice », rassemblant pour la première fois les plus grands talents – toutes saisons confondues – du télécrochet de TF1, est terminée. Et pour la grande finale, TF1 avait mis les petits plats dans les grands, en prévoyant pour les six candidats restants deux prestations individuelles ainsi qu’un duo avec une star. La soirée a été riche en émotions, les talents continuant d’impressionner les coachs, même en finale.

Premier à se lancer dans l’arène, Terence James, le candidat de Mika, a eu la chance de partager une performance avec Ed Sheeran sur « Bad Habits ». Anne Sila, de la team de Florent Pagny, a ensuite partagé la scène avec Nolwenn Leroy pour interpréter « Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel. Soprano a accompagné MB14, autre talent de Florent Pagny, sur le titre « Clown ». Manon, troisième candidate de cette équipe, a chanté avec Amel Bent, sur « Tu n’es plus là ». Dans la team de Jenifer, Amalya était accompagnée de Clara Luciani sur la scène, où elles ont interprété « La grenade ». Enfin, Louis Delort, talent de Patrick Fiori, a chanté avec Garou, qui fut son premier coach lors de la saison 1 de « The Voice. Ils ont interprété « Belle », titre de la comédie musicale « Notre-Dame de Paris ».

Ensuite, après les deux prestations individuelles de chacun, Terence, MB14, Manon, Amalya, Louis Delort et Anne Sila se sont rejoints sur scène, afin de connaître les résultats des votes. Le public était en effet le juge de la soirée, et il a choisi de nommer Anne Sila comme vainqueur de « The Voice All Stars ». Louis Delort a pris la deuxième place.