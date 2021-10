The Voice All Stars: une deuxième saison?

Selon Rémi Faure, directeur des programmes de flux à TF1, « The Voice All Stars » a su attirer un plus grand pulic. « Si l’on compare avec le programme similaire qu’on avait l’an dernier, à savoir « The Voice Kids », on progresse sur toutes les cibles, notamment sur celles les plus jeunes : +11 points sur les 15-24 ans et +14 points sur les enfants » explique-t-il au journal Ouest France. Des scores intéressants pour cette édition anniversaire qui laisserait alors supposer une deuxième saison à ce programme. Nikos Aliagas s’est exprimé sur le sujet dans Télé-Loisirs.

Ce soir, les six derniers candidats de « The Voice All Stars » vont s’affronter pour la finale. Qui sera le grand vainqueur de cette première édition anniversaire des dix ans de l’émission ? Il faudra encore patienter quelques heures pour le savoir. En attendant, le rendez-vous semble avoir séduit les téléspectateurs.

« Si TF1 voulait le refaire, je ne refuserais pas » a-t-il déclaré. Bonne nouvelle alors pour les fidèles du télé-crochet qui ont tout de suite adhérés à cette variante de « The Voice ». L’engouement pour cette saison n’était pourtant pas évidemment. Contrairement à « The Voice », les candidats présents pour le « All Stars » n’ont plus grand chose à prouver et ne remportent rien à l’issue des épreuves, à part la reconnaissance des coachs et du public.

Une institution

Et pourtant, le rendez-vous a pris. Pour Matthieu Grelier, directeur des programmes d’ITV Studios France, il y a de quoi repartir pour un tour : « Ce n’est pas moi qui ait la réponse. Il faudrait en discuter avec TF1 mais je pense que si on voulait en faire une deuxième saison on a les talents pour ». Le directeur des programmes ajoute : « Au-delà des audiences, ça nous tenait à cœur de fêter les 10 ans de cette émission. Cet anniversaire « All Stars », cette façon de célébrer les talents qui sont passés dans « The Voice », est une création française. Il y a assez peu d’émissions de musique ou de variétés, où on met à l’antenne chaque année 100 à 110 talents, avec un orchestre qui joue en live, et des artistes dans les fauteuils en tant que coach. « The Voice » est une institution ».

Avant de voir une deuxième saison, il s’agit ce soir de déterminer qui sera le grand gagnant de cette édition anniversaire parmi MB 14, Amalaya, Anne Sila, Manon, Terence, et Louis Delort. Exceptionnellement, la finale diffusée ce soir a été préenregistrée.