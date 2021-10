Très émue, Jenifer fait une annonce surprise sur le plateau de «The Voice» (vidéo)

Pour les 10 ans de son concours de chant, TF1 programmait pour la première fois une édition All Stars du télécrochet, rassemblant les participants les plus marquants de toutes les saisons (adultes et kids). Cette édition spéciale s’est achevée samedi soir (avec la victoire d’Anne Sila), après les performances des six finalistes : Manon, MB14, Louis Delort, Anne Sila, Terence James et Amalya.

Cette dernière candidate, talent de la toute première saison de « The Voice », s’est hissée en finale après un parcours dans l’équipe de Jenifer, qu’elle avait déjà choisie lors de sa première participation. Et lors de la finale All Stars samedi soir, a ému sa coach aux larmes avec son interprétation de « All By Myself » de Céline Dion.